Il Mattino – Conte resta il sogno di ADL: per lui sarebbe pronto ad uno sforzo importante

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sul prossimo allenatore del Napoli:

Sul taccuino del patron ci sono sostanzialmente quattro nomi, due dei quali sono legati al doppio filo sull’asse Monza-Fiorentina. Poi c’è un profilo di prospettiva ed infine (o al principio) il sogno di una notte di mezza estate. Che tradotto in nomi (e cognomi) ed in rigoroso ordine di percentuale di probabilità sono Vincenzo Italiano, Antonio Conte e Francesco Farioli. A questi bisognerebbe aggiungere Raffaele Palladino, prossimo avversario del Napoli domenica con il suo Monza all’U-Power Stadium.

Il giovane e rampante tecnico originario di Mugnano piace e tanto a De Laurentiis, ma il valzer di panchine che già sta suonando da tempo in A sembra avere già dato alcuni responsi con il Napoli spettatore più che interessato. Palladino, infatti, sembra il principale indiziato a sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico della Viola lascerà la città del giglio dopo tre stagioni e le sue dichiarazioni prima della semifinale di andata giocata contro l’Atalanta sono apparse ai più come un antipasto dell’addio: «è l’ultima e non sappiamo come andrà a finire». La sua candidatura per la panchina del Napoli resta forte.

Fu lo stesso DeLa ad ammetterlo già l’anno scorso, salvo poi decidere di non fare uno sgarbo a Commisso. Oggi il discorso è diverso: le parti si sono sondate da tempo, c’è feeling e voglia di approfondire il discorso. E se finora non è ancora scoccata la scintilla definitiva (evidentemente manca ancora qualcosa) non è detto che non possa succedere da un momento all’altro. Italiano insomma – che ama il tridente ma ha dimostrato di non essere un integralista (ha virato sul 4-2-3-1) – resta in pole position. Poi – anzi prima – c’è Antonio Conte.

L’ex tecnico del Tottenham e della Nazionale italiana resta il sogno del patron che ha approfondito un’amicizia nata d’estate, in vacanza, e che vorrebbe trasformare in rapporto di lavoro. I contatti sono continui e frequenti. Così come anche le richieste di Conte che a novembre scorso disse «no grazie» per sostituire Garcia sulla panchina dei campioni d’Italia, preferendo partire con una squadra dall’inizio della stagione. Il prossimo start del campionato è imminente e Conte ci riflette.

Ma aspetta anche di conoscere il piazzamento del Napoli con tanto di eventuale qualificazione in Europa e comunque pretenderebbe garanzie in organico sopratutto vista la partenza imminente di Osimhen al centro dell’attacco. Per Conte, De Laurentiis sarebbe disposto ad un sacrificio economico visto il cachet del tecnico di origini salentine, tra gli allenatori italiani più pagati di sempre. Si vedrà. Last but not least c’è il classico giovane emergente e di prospettiva che potrebbe uscire dal cilindro del patron della Filmauro. L’identikit porta a Francesco Farioli.