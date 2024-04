Gazzetta – ADL è consapevole degli errori: per la panchina c’è un nome in pole

La Gazzetta dello Sport scrive così sul Napoli:

“Sarò con te”. La data non è casuale, cadrà nel primo anniversario del trionfo, quando il pareggio di Udine consegnò il titolo al Il 4 maggio uscirà il film sul terzo scudetto,La data non è casuale, cadrà nel primo anniversario del trionfo, quando il pareggio di Udine consegnò il titolo al Napoli . Sono trascorsi 11 mesi da quel momento carico di magia, oggi svanita del tutto.

Tante le scelte che si sono rivelate errate e De Laurentiis ne è consapevole, infatti si è già assicurato Manna per la direzione sportiva, mentre Italiano è il candidato principale a ereditare la panchina di Calzona. Per quanto riguarda i giocatori, tra la scorsa estate e la sessione invernale sono stati sette i nuovi arrivi e molti non sono certi di vestire l’azzurro anche la prossima stagione.

I primi a salutare saranno Traoré e Dendoncker, entrambi presi in prestito. L’ivoriano non ha convinto e il suo spazio potrebbe progressivamente calare nelle partite che restano. L’apporto finora non vale i 25 milioni di euro pattuiti con il Bournemouth per il riscatto. Il Napoli, dunque, pagherà un indennizzo agli inglesi per il trasferimento temporaneo, senza confermare il centrocampista.