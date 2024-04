CdS – Per la corsa all’Europa che rimane, il Napoli riparte dal Monza

Sono ancora poche le gare che restano da giocare fino a fine campionato, e poche possibilità di qualificarsi, dopo l’addio alla Champions, all’Europa che resta (League o conference), ed il Napoli ci riproverà dal Monza in poi, come scrive il Corriere dello Sport. “La rincorsa all’Europa che resta – League o Conference – ricomincerà per l’ennesima volta domenica, a Monza. E in ballo non ci saranno fuoco, fiamme e premi – nessun accenno -, ma solo l’orgoglio di quelli che fino al 26 maggio, nonostante l’Inter, porteranno in giro per l’Italia lo scudetto. La stagione dei paradossi sta andando in archivio, ma il clima quasi fantasma in cui s’è ritrovata la squadra nell’ultimo periodo andava acchiappato, neutralizzato, riempito di energia positiva: l’allenatore non resterà come il (grande) centravanti e uno dei centrocampisti migliori, il direttore sportivo sa già che il club ha preso un altro collega e aspetta, e se vogliamo finanche il centro sportivo dove si allena la squadra è in scadenza. Un’iperbole, per carità, ma forse rende bene l’idea di quanto il futuro, all’improvviso, abbia fagocitato il presente”.

