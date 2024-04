Calcio Femminile – Le Azzurre sono pronte a sfidare i Paesi Bassi: a Cosenza inizia il percorso verso EURO 2025

Domani allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ (ore 18.15, Rai 2) le Azzurre faranno il loro debutto nelle qualificazioni europee. Giugliano: “Siamo cresciute, vogliamo portare a casa un grande risultato”

“Abbiamo un sogno, lo realizzeremo insieme”. A due anni e mezzo dall’ultimo match disputato nel sud Italia la Nazionale Femminile è sbarcata a Cosenza per iniziare la rincorsa all’Europeo del 2025. Dal ‘Barbera’ di Palermo al ‘San Vito-Gigi Marulla’, che domani alle 18.15 (diretta su Rai 2) farà da cornice alla sfida con i Paesi Bassi. Con la spinta degli oltre 3500 spettatori che coloreranno di azzurro le tribune dello stadio, la squadra di Andrea Soncin è pronta a fare risultato con le favorite del Gruppo 1 della Lega A, ottave nel ranking mondiale e reduci dalle Finals di Nations League.

All’arrivo nell’impianto della città calabrese le calciatrici sono state accolte da tante bambine e giovani delle scuole calcio, felici di poter ammirare da vicino le proprie beniamine. “Ci aspettiamo il grande calore che una piazza come questa può regalare alle ragazze, ce lo hanno già fatto vedere oggi e sono certo che il pubblico ci spingerà per tutti i 90 minuti – ha dichiarato il Ct in conferenza stampa – vogliamo riaccendere l’entusiasmo nei confronti di un movimento che è in assoluta crescita ed è quindi importante girare tutto il Paese, perché la Nazionale è di tutti. Sappiamo di avere una grossa responsabilità e non ci tiriamo indietro”.

Soncin ha poi analizzato il lavoro svolto nei giorni trascorsi a Coverciano, con il gruppo che ha immediatamente dimostrato di aver voltato pagina dopo le ultime due amichevoli: “A febbraio abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle precedenti uscite, ma ce lo aspettavamo perché abbiamo fatto diversi esperimenti e affrontato selezioni di prima fascia – ha aggiunto – questa settimana abbiamo analizzato gli errori, ci siamo presi cura di tutti i dettagli e questo è l’unico modo per creare una mentalità vincente. Possiamo ancora alzare il nostro livello ma le ragazze stanno capendo che possiamo giocarcela con tutte le avversarie. I Paesi Bassi sono una squadra forte e tecnica, noi dovremo valorizzare le nostre qualità e crederci fino alla fine”. Contro le Oranje servirà attenzione in ogni parte del campo e grande determinazione sotto porta, è questo l’aspetto da migliorare nelle prossime uscite – martedì è in programma la sfida in casa della Finlandia (ore 18.15 italiane, Rai 2) – per iniziare col piede giusto il nuovo percorso, già a partire da domani.

Crede nei tre punti e in questo “meraviglioso gruppo” anche Manuela Giugliano, protagonista di una stagione esaltante impreziosita dal primo posto nella classifica marcatrici di Serie A (9 reti come Cristiana Girelli). Visione di gioco, assist al bacio per le compagne e ora anche ‘killer instinct’ in zona gol. “Sono in un momento bellissimo della mia carriera – ha sottolineato la centrocampista della Roma rispondendo ai giornalisti presenti in sala stampa – affronteremo questo impegno con serenità, come abbiamo nel cammino in Nations League. Sarà emozionante e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

La giallorossa sogna di poter fare strada e vincere presto un trofeo con la Nazionale, un traguardo che spera di raggiungere il prima possibile: “Sono sempre felice ed entusiasta quando indosso questa maglia, che ti dà stimoli diversi a quelli che viviamo tutti i giorni. Siamo cresciute molto nell’ultimo periodo e domani, come ci chiede il mister, giocheremo con grande coraggio. Vogliamo portare a casa un grande risultato”.

BIGLIETTERIA. I tagliandi saranno in vendita fino al calcio d’inizio del match presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com al prezzo di 14 euro (tribuna principale) o 5 euro (tribuna opposta). È prevista una riduzione per gli Under 18 e gli Over 65, che potranno assistere alla gara pagando 1 euro (per tutte le info sulla biglietteria clicca qui). Sarà possibile acquistare i biglietti anche domani presso il botteghino dello stadio (via degli Stadi, lato Curva Sud), che sarà aperto a partire dalle ore 15.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton).

Il programma

Venerdì 5 aprile

Ore 18.15 Gara ITALIA-Paesi Bassi (diretta su Rai 2)

A seguire conferenza stampa e zona mista

Rientro a Coverciano

Sabato 6 aprile

Ore 11.00 Allenamento (chiuso)

Domenica 7 aprile

Ore 11.00 Allenamento (chiuso)

Ore 16.30 Partenza volo per Helsinki

Lunedì 8 aprile

Ore 18.00 locali (17 italiane) Allenamento ufficiale MD-1 presso l’Helsinki Football Stadium

Martedì 9 aprile

Ore 19.15 locali (18.15 italiane) Gara Finlandia-ITALIA (diretta su Rai 2)

Al termine rientro in Italia e scioglimento della delegazione