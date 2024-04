Avv. Fulgeri, legale ADL: “Caso Osimhen? Il presidente non ha mai accusato Giuntoli”, ecco come stanno le cose

Fabio Fulgeri, avvocato, legale del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Caso Osimhen, il Napoli rischia qualcosa a livello sportivo? Sotto il profilo sportivo non ho le competenze tecniche specialistiche ma ritengo che gli elementi di indagine siano gli stessi già valutati in sede sportiva, dove già sono state emesse sentenze in primo e secondo grado, non credo possano esserci modifiche o cambiamenti di questo giudizio. Dal punto di vista penale siamo in attesa delle valutazioni dei pm, nel frattempo nei prossimi giorni, dopo aver sostenuto questo interrogatorio, richiesto peraltro da noi, presenteremo memoria difensiva e poi aspettiamo la decisione dei giudizi. I tempi per la sentenza credo si aggirino attorno al mese o poco più. I titoli in merito alle dichiarazioni del presidente non li condivido: il presidente ha solo riferito che la trattativa era deputato come giusto che sia alla dirigenza dell’area sportiva ma non ha affossato responsabilità al dirigente sportivo dell’epoca, ovvero a Giuntoli. Ma non ha accusato assolutamente l’ex ds. Niente di particolare poi sul presidente del Lille: non ha detto di non conoscerlo ma semplicemente che non c’è rapporto di amicizia, ma è un aspetto che non ha alcuna rilevanza. La valutazione delle contropartite è di tipo sportivo, uno dei principi cardine della difesa è stato ratificato in sede di giustizia sportiva ma tanti aspetti devono essere chiariti in sede penale, ad esempio il dolo: la presunta sopravvalutazione non ha portato alcun vantaggio al Napoli, non ha portato l’elemento dell’ingiusto profitto, il Napoli non aveva necessità, in sostanza, di fare cose artificiose. Osimhen e gli altri calciatori coinvolti saranno ascoltati? È una valutazione che faranno i giudici, in precedenza sono già stati fatti dei colloqui con i calciatori. Se non erro fu ascoltato anche Osimhen ma non potrebbe comunque aggiungere nulla perché non sono aspetti che riguardano il calciatore”.

Factory della Comunicazione