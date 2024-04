Sky: “Manna è un direttore giovane sebbene abbia già un’esperienza interessante. Essere campano è un punto di vantaggio”

“Italiano, Conte e Possanzini sono tre profili di status e tecnicamente ben differenti. Uno per quanto fatto è nel gotha, è la nobiltà della panchina internazionale e stiamo parlando di Conte. Italiano – ha detto il giornalista Sky francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – sarebbe un allenatore per dare continuità ad una certa idea di calcio, di visione, di principi e di un Napoli che ci siamo abituati a vedere e godere negli anni. È un allenatore che punta sull’organizzazione, sulla qualità e la capacità di dare un’identità alle sue squadre e quindi sarebbe, secondo me, una sfida bella e interessante. Possanzini è della nouvelle vague e sarebbe curioso da vedere e accompagnare. Chiaramente si tratta di un allenatore giovane e sarebbe una grande intuizione, scommessa di un presidente che spiazzerebbe tutti. Insomma, sono tre opzioni intriganti ma ben diverse tra loro. Giovanni Manna sembra essere il profilo individuato ed è una scelta con la quale De Laurentiis ci ha spiazzato. È un direttore giovane sebbene abbia già un’esperienza interessante. Il profilo tracciato è quello di un gran conoscitore di calcio, di un gran lavoratore che qui porterà le sue idee, la sua energia e la voglia di vivere un’esperienza da protagonista, in una piazza immagino conosca bene visto è campano. Quindi da un punto di vista emotivo penso possa rappresentare qualcosa che può segnarlo nel suo percorso di crescita. Quindi dovesse essere lui, comincerà una nuova era e l’auspicio è che sappia interpretare e coniugare le esigenze aziendali del Napoli e, al tempo stesso, gli umori e le aspettative di una città che vive di calcio, passione e sogni. Spero che si possa ripartire dal piacere della vittoria che De Laurentiis ha assaporato. Sul direttore sportivo Manna, quando e se sarà ufficializzato, credo che i napoletani non debbano avere pregiudizi. Perché basta pensare al passato, agli altri direttori sportivi del Napoli che hanno sempre fatto cose positive, compreso Giuntoli proveniente dal Carpi e divenuto il ds dello scudetto. Un motivo per seguire le prossime 8 partite del Napoli è il fatto che l’orgoglio della città e della tifoseria possa essere anche quello della squadra che non può riconoscersi davanti a questa classifica. Non so dove finirà, l’Europa League sarebbe poca cosa ma consentirebbe al Napoli di mantenere uno status europeo. In queste 8 partite in campo andrà appunto il Napoli che significa anche vestire questa maglia con una fierezza che non sempre si è vista”.

