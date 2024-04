Ursino promuove la scelta di Manna: “Il nome giusto per ripartire”

In diretta a, nel corso di, è intervenuto, direttore sportivo: “ Manna può diventare il nuovo, soprattutto alha indovinato in pieno: è il direttore giovane più bravo a disposizione ora. Ha fatto cose straordinarie in, confermate poi allatrae prima squadra. È il profilo giusto per far ripartire il. Lui è uno molto bravo nello scovare giovani di talento in tutto il mondo. E’ un grande intenditore,sarà la scelta vincente perha le stesse personalità dindr), che è il non plus ultra nel gestire il gruppo e fare da cuscinetto tra società e spogliatoio. Ancheè molto bravo nel rapporto con la squadra e con il presidente. Lui è uno che sa comunicare, ricalcherà perfettamente il binario tracciato dain otto anni di. Il nuovo allenatore avrà molto anche di, non solo di. Ilserve a questo, no? La scelta sarà fatta in due, ma la mano disi vedrà. Ilil prossimo anno tornerà competitivo, con una rosa mixata tra giovani e meno giovani. Gli azzurri poi non sbaglieranno nuovamente la scelta dell’allenatore, quindi sarà una decisione ponderata“.