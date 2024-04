A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Grillo, dirigente sportivo ex ds del Napoli, che ha parlato del possibile arrivo di Manna come ds del Napoli.

“Il Napoli è una società che non ha nulla tranne il parco giocatori. Ora leggo di Manna che è un giovane alle prime armi, non si può criticare perchè è giovane e non ha mai fatto il ds. Se prende Manna è perchè gli serve una persona come ha fatto con Meluso. Manna può essere un buon osservatore, un buon dirigente perchè parla le lingue, somiglia anche al magistrato napoletano, si veste bene, ma Napoli è un’altra cosa.

Giovanni Manna non lo conosco, so che è diventato collaboratore di Cherubini alla Juve e ha svolto le mansioni di ds perchè Cherubini era squalificato e Giuntoli se l’è trovato lì. Il Napoli non prenderà mai un professionista come fanno le altre società.

Italiano e Manna non vanno bene: De Laurentiis deve far diventare questa società una società dei napoletani. Ferlaino inventò la sede del Napoli a piazza dei martiri per far attaccare i tifosi alla squadra”.