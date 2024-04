Gazzetta – Contratto importante per Manna al Napoli, dove si occuperà anche del settore giovanile

Il nuovo direttore sportivo del Napoli è arrivato prima della fine della stagione, De Laurentiis ha voluto anticipare i tempi e strapparlo alla Juventus, è Giovanni Manna, braccio destro di Cristiano Giuntoli. Al giovane dirigente è stato offerto un quinquennale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Manna ha superato in volata Pietro Accardi dell’Empoli, altro d.s. da tempo sul taccuino di De Laurentiis e un anno fa serio candidato a raccogliere l’eredità di Giuntoli. A Napoli lo aspetta un contratto quinquennale (da firmare a fine stagione), che è già una garanzia di grande fiducia. Poi starà al giovane dirigente dimostrare di avere la stoffa, le intuizioni e la personalità per reggere la pressione di un ruolo così delicato in una piazza come Napoli. Aurelio chiederà al neodirettore anche una riorganizzazione del settore giovanile azzurro, annoso problema della gestione De Laurentiis: il Napoli vuole investire sul territorio e non solo sulle strutture, ma anche sui giovanissimi talenti che spesso vanno a cercare fortuna lontano da casa.

