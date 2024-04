Galli: “Allenatore del Napoli? è lui l’uomo giusto!”

Beppe Galli, presidente di Assoagenti ed agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, discutendo del futuro della panchina del Napoli.

Ecco le parole di Beppe Galli:

“Se Manna dovesse essere il nuovo direttore sportivo del Napoli sarebbe una scelta giusta come profilo, perché è un direttore giovane, conosce il calcio e sa trattare con i giovani. Anche Giuntoli quando è venuto aveva poca esperienza di serie A, Manna già conosce questa serie, dove è stato ha fatto sempre bene. Con lui ho ottimi rapporti, seguo Riccio che è stato nella Juventus, mi sono confrontato con lui ed è un dirigente con cui si può discutere.

Sarà però molto importante la scelta del nuovo allenatore: in tal senso per me il Napoli non può affidarsi ad un’altra scommessa, basta così… I tifosi vogliono certezze e l’unico che può darle è proprio Antonio Conte, garanzia di successo. Dove è andato ha sempre fatto bene, ha ricostruito, ma non so se sarà possibile per De Laurentiis convincerlo. Oggi a Napoli, dopo una stagione del genere, ci vuole una presenza importante come la sua, sarebbe il parafulmine di tutti e di tutto, si occupa dalla A alla Z delle questioni tecniche, non dimentichiamo cosa ha fatto alla Juventus dopo anni di disastri. Italiano sta facendo bene, ha un suo modo di giocare, è uno di quelli papabili, ma io farei carte false per ingaggiare Antonio Conte: è lui l’ideale per il Napoli“.