Euro 2025 Femminile – Italdonne, parte la caccia venerdì a Cosenza

Il campionato è in pausa, così il palcoscenico diventa proprietà privata dell’Italia Femminile, che venerdì inizia l’avventura nelle qualificazione all’Europeo (in Svizzera nell’estate 2025). Il girone non è impossibile, ma neanche semplice. Il percorso scatta venerdì pomeriggio a Cosenza contro l’Olanda, poi martedì prossimo spazio alla sfida in Finlandia. La missione è di arrivare tra le prime due in classifica per staccare il pass diretto per l’Europeo. «È ovvio che siano determinanti le prime partite, ma non saranno fondamentali: come lo stesso girone di Nations League ci ha insegnato, si deciderà tutto a luglio, con le ultime gare», ha detto Soncin in conferenza stampa. Il nuovo corso riparte con Linari con la fascia al braccio, anche se «ci sono tante capitane, non una sola, come per esempio Girelli». La quota verde poi non manca, in primis con Dragoni e Beccari. «Giulia è un talento che va accompagnato e aspettato: il suo futuro lo deciderà al meglio insieme al Barcellona», ha aggiunto il ct. Sono già stati venduti 2000 biglietti per Italia-Olanda. «Il calore che troveremo allo stadio sarà un fattore. Giocheremo in un campo storico».

Fonte: CdS