Dopo la brutta sconfitta subita sabato contro l’Atalanta, il Napoli di Calzona si sta preparando per il match di domenica in trasferta contro il Monza di Palladino. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“C’è una volata per fare il DS del Napoli e tutti i nomi sembrano buoni. Manna è uno bravo, ha avuto una buona scuola alla Juventus e ha mostrato competenze e personalità. Non so però se abbia la struttura per fare il primo a Napoli: è una piazza delicata, chi arriverà dovrà fare tabula rasa e resettare una squadra fresca di Scudetto.

Manna è uno che lavora molto coi giovani, per certi versi può essere il profilo giusto. È ancora presto per definirlo un Giuntoli in miniatura, quindi piano a definirla già una scelta vincente. Evidentemente De Laurentiis ha grande fiducia in Manna, che sarà una decisione innovativa per costruire un ciclo a lungo tempo. È incoraggiante, ma non sappiamo dove possa davvero arrivare. Magari ADL li cerca anche giovani per evitare di essere sovrastato dal proprio DS, da lui mi aspetto tutto. Se così fosse, sarebbe un errore: questa stagione deve insegnargli che il calcio è di chi fa il calcio, non di chi mette i soldi.

De Laurentiis è un grande presidente, ma deve affidarsi a chi sa come fare questo mestiere. Un bagno umiltà deve farlo. Se Manna sarà il nuovo DS del Napoli, andrà lasciato libero di lavorare.

Nuovo allenatore?