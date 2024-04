L’arrivo al Konami Training Center per gli azzurri, ieri, è stata una vera impresa, ecco perchè

Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno, ma arrivarci per gli azzurri è stata un’impresa, come racconta il Corriere dello Sport. “Navigando in mezzo al mare umano che h a invaso la città, il litorale domizio e i numerosi locali seminati nelle zone limitrofe a Castel Volturno. Non è stato facile, la priorità era tarare alla perfezione e con largo anticipo la partenza dalle rispettive basi, ma alla fine ieri tutti gli abitanti del pianeta Napoli sono riusciti a raggiungere il centro sportivo in tempo per l’allenamento del pomeriggio. Una mezza impresa, letteralmente: il quartier generale della squadra è situato in una località di mare piena di lidi, parchi e ristoranti presi regolarmente d’assalto nei giorni festivi e ieri da bollino rosso fuoco, ma alla fine Calzona ha diretto la prima seduta di allenamento verso la trasferta di Monza. In programma domenica. In coda a una settimana tipo che il tecnico ha deciso di sfruttare per intero, puntando sul lavoro per la correzione di tutti gli aspetti negativi emersi numerosi e impietosi anche contro l’Atalanta al Maradona”.

