In vista di Monza, Calzona spera di recuperare Kvara

Il Napoli è tornato ieri ad allenarsi a Castel Volturno. L’umore è quello che è, e tocca a Calzona trovare parole e modi per far rinascere l’orgoglio, almeno. Scrive La Gazzetta dello Sport: «Dobbiamo trovare la forza emotiva, l’orgoglio: questa città merita rispetto, dobbiamo fare di più, finire la stagione in modo dignitoso e raggiungere anche obiettivi parziali. Altrimenti abbiamo fallito tutti» ha detto il tecnico subito dopo il match di sabato. Tradotto: da adesso in poi vietato sbagliare, a partire da domenica a Monza dove Calzona spera di ritrovare Kvaratskhelia, rimasto ai box sabato per un problema all’inguine. Il georgiano ieri ha svolto lavoro individuale in campo e verrà monitorato giorno per giorno. Senza di lui, il Napoli ha perso la luce offensiva in uno scontro diretto che era fondamentale per provare a salvare la stagione. Un posto in Europa resta l’obiettivo, per questo il ritorno di Kvara è indispensabile.”

