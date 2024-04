Grande sorpresa, ieri, a Castel Volturno per Lindstrom

Un ospite al centro sportivo di Castel Volturno. Ieri, in occasione della ripresa degli allenamenti dopo Pasqua, al Training Center del Napoli c’era anche Kasper Hjulmand, il ct della Danimarca. Cinquantuno anni, ex allenatore di Lyngby, Nordsjaelland e Magonza, Hjulmand è il commissario tecnico della nazionale di Lindstrom, in pianta stabile nella selezione danese da un po’ di anni ormai, ma escluso dall’ultimo giro di convocazioni per le amichevoli contro la Svizzera e Far Oer giocate in occasione della sosta di marzo, come scrive il Corriere dello Sport. Il ct ha ovviamente parlato con lui, probabilmente in vista dell’Europeo, ha assistito alla seduta della squadra e poi si è intrattenuto anche con Calzona, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, qualificata come i danesi a Euro 2024 (le due nazionali sono inserite in gironi diversi). Lindstrom, finora, ha giocato molto poco e raccolto anche meno: è inevitabile che Hjulmand faccia le proprie valutazioni in vista della coppa.

