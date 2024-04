Gazzetta – ADL sa che solo Conte può riportare credibilità al progetto Napoli

De Laurentiis sa che solo Antonio può riportare entusiasmo e credibilità al progetto Napoli. Ingaggiare Conte significa desiderare di tornare da subito competitivi per lo scudetto. E sarebbe il miglior biglietto da visita possibile da spendere sul mercato della rivoluzione, perché Conte diventa la polizza assicurativa per attirare i campioni. Il Napoli ha la liquidità per puntare a giocatori importanti e avrà altri 100 milioni da investire una volta ceduto Osimhen. Un margine di manovra enorme, che potrebbe pure essere decisivo per convincere lo stesso Conte ad accettare l’incarico.

Factory della Comunicazione

Ovviamente, Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche: vorrà essere lui a scegliere il post Osimhen, il centravanti che dovrà far decollare il suo progetto. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo. E non solo per la punta, visto che – con o senza Conte – ci sarà bisogno di almeno un top player per reparto per riportare in alto il Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.