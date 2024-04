Corbo: “Lasciar allenare ai suoi collaboratori la gara dell’Atalanta…….Quella di Manna è una news debole”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, editorialista Repubblica

“Il momento che vive il Napoli? Calzona mi è sembrato il più affidabile degli allenatori scelti, ma quando vedo che si allontana e lascia la squadra in mano a due collaboratori, a questo punto chi ha visto Napoli-Atalanta ha capito che era una partita non preparata. Il Napoli si è presentato impreparato contro l’Atalanta e si vedeva dal modo di stare in campo.

Non credo nell’annuncio di Manna. Se è vero quel che ha detto De Laurentiis, sul fatto che se avesse saputo che Giuntoli era juventino non l’avrebbe preso. Ora Se è vero quel che ha detto De Laurentiis, sul fatto che se avesse saputo che Giuntoli era juventino non l’avrebbe preso. Ora vai a pescare nella Juventus un sostituto. Ora vai a pescare proprio nella Juventus? Già questo mi fa capire che la notizia sia debole. Poi il Napoli non ha bisogno di un dirigente giovane, ma di qualcuno che prenda le redini in mano e dia modo a De Laurentiis di riposare. Mi auguro che i suoi figli e la moglie gli consiglino un periodo di riposo. De Laurentiis è stato bravissimo ad acquisire una specie di tesoretto, deve dare le linee guida sotto l’aspetto finanziario e andare a riposarsi a Los Angeles.

Qui ci vogliono professionisti di altissimo livello che prendano in mano la società.

Conoscere tutti i giocatori è facile. Io ho un nipote di 17 anni che gioca a calcio e si diverte. È un appassionato di calcio, ogni tanto parlo con lui e conosce tutti i giocatori. Ma un conto è conoscere i giocatori, un conto è capire quale profilo tecnico e tattico serve alla tua squadra. E questo a Micheli è cambiato. È l’uomo che al posto di Kim ha portato Natan.

Devo parlare dei concetti generali, nel Napoli si deve innanzitutto convincere De Laurentiis a farsi da parte sul piano tecnico. Deve scegliere le persone capaci in grado di fare qualcosa. L’Atalanta ha dato al Napoli gratis una lezione di come si fa calcio non solo sul campo. Percassi che ha giocato in Serie A saprebbe fare calcio meglio di De Laurentiis? Non ci prova proprio. Lui fa il presidente, sceglie i dirigenti e l’allenatore ai quali da consigli. Questo significa essere competenti.

Mi hanno chiesto per un libro un articolo su Hamsik e Micheli nel Brescia ha scoperto Hamsik per una cifra molto modesta. Come talent scout del Brescia funzionava Micheli. Ma se deve convincere il presidente che Natan sia il sostituto di Kim, andiamo a cena e divertiamoci con mezzo bicchiere di vino in più”.