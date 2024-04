CdS – Conte resta il sogno di De Laurentiis, il patron azzurro torna alla carica

E’ Antonio Conte, l’uomo che De Laurentiis ha sempre voluto alla guida del suo Napoli, e già con l’esonero di Garcia ha provato a portarlo in azzurro, senza riuscirci però. Il presidente del club partenopeo però non si è mai arreso, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Anche il progetto-allenatore è chiaro: Calzona sarà impegnato con la nazionale slovacca all’Europeo, in occasione della sosta ha precisato di avere un accordo legato a questi mesi e il sogno di De Laurentiis è sempre Antonio Conte. Un totem, un tecnico di 54 anni che ha storia e autorevolezza, competenze che vanno oltre i marchi di numeri e sistemi, personalità, esperienza, capacità. Di tutto. E in più l’entusiasm o di chi, dopo un anno di pausa seguito alla chiusura del rapporto con il Tottenham a marzo 2023, ha voglia di tornare a respirare calcio e un progetto sportivo ambizioso (elemento primario e imprescindibile). Il presidente gli aveva offerto il Napoli già a ottobre, al tramonto della parentesi Garcia, ma lui non reputò maturi i tempi per motivazioni personali. Ma Adl è tornato alla carica, non ha mai smesso, e in virtù del rapporto personale costruito con amicizia, stima e rispetto reciproci resta in attesa: il rapporto diretto include dialoghi, contatti, chiacchierate. Conte è il sogno, non un miraggio, ma si vedrà”.

Factory della Comunicazione