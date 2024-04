Thiago Motta verso la Juve: c’è già l’accordo con Giuntoli

Ci saranno cambiamenti, alcuni su panchine importanti. Non solo quella del Napoli. Quella della Juventus, per esempio, e forse anche quella rossonera. In casa bianconera, arriverà Thiago Motta, il tecnico del momento. Lo scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia: “Giuntoli si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club. Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra. Allegri andrà verso l’anno sabbatico o la risoluzione del contratto a pagamento. La nuova Juventus non sarà sperimentale, i tifosi sono stanchi e non accetteranno l’anno di transizione perché ci sarà l’ennesima rivoluzione. Motta si prende una bella responsabilità. Partire dalla Juve come prima big da allenare non è per tutti. Aspettiamo qualche settimana e ne sapremo di più. Per l’allenatore prima c’è da conquistare la prossima qualificazione Champions con il Bologna.”

