Serie B, sorprese a Pasquetta: cadono Parma, Venezia e Cremonese!

Dopo la sosta per le Nazionali, è tornata in campo anche la Serie B che – come da tradizione – riprende il suo cammino nella giornata del lunedì di Pasquetta. Numerose le sorprese con la caduta casalinga di Parma e Venezia, rispettivamente prima e seconda in classifica: emiliani e lagunari cadono rispettivamente contro Catanzaro – rivelazione della serie cadetta – e Reggiana, con la formazione di Alessandro Nesta capace di rimontare un doppio svantaggio. Ko interno anche per la Cremonese, battuta dalla Feralpisalò che rilancia le proprie ambizioni di salvezza. Ad approfittare della giornata no delle rivali è il Como, con i lariani che hanno avuto la meglio del Sudtriol (2-0). Forti emozioni anche all’Arena Garibaldi fra Pisa e Palermo: gli ospiti si portano avanti di due reti, sono ripresi dai toscani, passano nuovamente in vantaggio e vengono ribaltati nel finale per uno spettacolare 4-3. In serata, la Sampdoria batte per 4-1 la Ternana: gli uomini di Pirlo, alla quarta affermazione di fila, entrano in zona playoff.

Di seguito i risultati:

Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana 2-3

Cremonese-Feralpisalò 0-1

Sampdoria-Ternana 4-1

Questa la classifica del campionato cadetto:

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Sampdoria 43

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Spezia 34

Ternana 32

Ascoli 31

Feralpisalò 30

Lecco 22