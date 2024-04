Serie A: la classifica dei fuorigioco. Il Napoli “ben messo”

Qual è la squadra di Serie A i cui giocatori finiscono più spesso in fuorigioco? E la squadra con meno giocatore beccati in off side? Grazie alla tecnologia, il fuorigioco è una della poche casistiche del calcio della quale si possa fare una valutazione oggettiva, così come per il gol-non-gol. Il discorso per rigori, falli e provvedimenti disciplinari invece, come sappiamo, è molto discrezionale, poco oggettivo e, come sappiamo, fonte di polemiche infinite.

Finire o non finire in fuorigioco, giocare sul filo, spesso è un elemento che può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Attaccare tanto, ma finire spesso in fuorigioco vanificando occasioni e sprecando mole di gioco, può essere più controproducente che attaccare magari meno ma che con più attenzione, con più cognizione di causa. E senza finire in fuorigioco, come è successo ieri al milanista Pulisic contro la Fiorentina, autore di un gol annullato per off side.

Scorrendo, trovate la classifica dei fuorigioco delle squadre di Serie A aggiornata ad oggi, con la precisazione quindi che alcune squadre hanno giocato 29 partite e altre 30. Guardando questa classifica notiamo che le posizioni non seguono quelle della classifica che più conta, quella dei punti: nella classifica dei fuorigioco, le posizioni della classifica reale si mischiano!

6° – NAPOLI – 47 fuorigioco – media a partita: 1,62

