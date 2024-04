Serie A, 30a Giornata, Cagliari-Hellas Verona 1-1 e Sassuolo-Udinese 1-1: nulla di fatto in zona salvezza

Si risolve con un doppio pareggio le sfide incrociate di Cagliari e Reggio Emilia. 1-1 in entrambe le sfide e i ruoli di forza restano pressoché invariati, in attesa delle partite di Lecce ed Empoli.

CAGLIARI – HELLAS VERONA 1-1 – Nulla di fatto alla Unipol Domus Arena. La sfida si sblocca al 30 minuto di gioco: Noslin mette palla al centro dell’area verso F. Bonazzoli che si coordina, colpendo in controtempo col tacco esterno, sorprendendo Scuffet, non impeccabile nella circostanza. Il vantaggio scaligero dura fino al 74′ quando Sulemana, ex di giornata, dopo essere subentrato in campo da appena due minuti, segna la rete del pari, sfruttando una sua azione personale, prima ribattuta dalla difesa gialloblù e poi ripresa dallo stesso centrocampista ghanese che sorprende Montipò con un’azione velenosa. Per entrambe un punto che non modifica sostanzialmente la classifica ma è reso amaro dal contestuale pareggio di Reggio Emilia. Ma la strada verso la salvezza è lastricata di dubbi e incertezze, per entrambe le compagini.

SASSUOLO – UDINESE 1-1 – Partita molto tattica che alla fine premia entrambe le squadre. Il primo tempo è di chiara marca friulana che cinge d’assedio la retroguardia neroverde, collezionando occasioni da rete. Le più limpide capitano al 22′ a Lovric che viene smarcato in area di rigore da un tacco di Lucca ma la conclusione è centrale e termina tra le braccia di Consigli. L’occasione migliore capita al 35′: ottimo taglio in area di rigore di Lucca, che riceve palla e supero con un pallonetto l’estremo difensore bianconero ma sulla linea, interviene Tressoldi. Nel momento migliore dell’Udinese, è il Sassuolo a passare in vantaggio al 41′: Matheus Henrique suggerisce in profondità per Defrel che di destro porta in vantaggio i padroni di casa. Il vantaggio dura poco, merito del dialogo stretto fra Thauvin e R. Pereyra: il francese serve di tacco Pereyra che penetra in area di rigore e restituisce la palla sul secondo palo basso allo stesso giocatore ex Marsiglia che con un tiro forte e preciso sotto la traversa, batte Consigli per l’1-1 che poi si rivelerà, essere il risultato decisivo. Nella ripresa, si assiste allo stesso copione della prima frazione, ma con ritmi decisamente più bassi che porteranno lentamente alla conclusione dell’incontro sul pari.

CAGLIARI – HELLAS VERONA 1-1 (0-1)

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello (dal 36′ s.t. Azzi); Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo; Shomurodov (dal 1′ s.t. Viola), Lapadula. All.: Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic (dal 1’s.t. Lazovic), Folorunsho, Bonazzoli (dal 20′ s.t. Suslov); Noslin (dal 40′ s.t. Swiderski). All.: Baroni.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 30′ p.t. Bonazzoli, 30 ‘s.t. Sulemana

Ammoniti: 27′ p.t. Duda, 48′ s.t. Magnani

SASSUOLO – UDINESE 1-1 (1-1)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Matheus Henrique (35′ st Castillejo), Racic (27′ st Boloca); Defrel (35′ st Bajrami), Thorstvedt, Laurienté (47′ st Volpato); Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Obiang, Ceide, Kumbulla, Viti, Lipani. All.: Ballardini.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (32′ st Oier Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin (44′ st Ehizibue); Lucca (44′ st Success). A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Payero, Zemura. All.: Cioffi

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 41′ Defrel (S), 44′ Thauvin (U)

Ammoniti: Doig (S), Bijol, Lucca (U)

