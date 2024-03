Napoli/Atalanta nei numeri: solo un’altra volta 3 gol di scarto

Il calcio, i suoi momenti, spesso lo raccontano i numeri. Ieri al Maradona Napoli/Atalanta. Il Corriere dello Sport ne evidenzia, appunto, quelli: “L’Atalanta ha vinto in trasferta contro il Napoli con almeno tre gol di scarto per la seconda volta in Serie A, dopo il 25 marzo 1956 (3-0). Il Napoli ha subito almeno due reti nel primo tempo per la seconda volta in questa Serie A: la prima contro il Milan lo scorso 29 ottobre sempre al Maradona (match poi terminato 2-2). Solo Bellingham (16) ha segnato più reti di Koopmeiners (11) tra i centrocampisti in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. Koopmeiners ha segnato 11 reti in questa campionato, stabilendo il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (superate le 10 del 2022/23). Tutti i 10 gol di Scamacca in questa stagione con l’Atalanta sono stati realizzati giocando da titolare (in 15 match) mentre nelle 15 gare in cui è subentrato non ha mai trovato la rete. Scamacca (10 reti in 15 match dal 1’) è uno dei due giocatori, con Joselu del Real Madrid (11 reti), in doppia cifra tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con al massimo 15 partite da titolare in questa stagione tra tutte le competizioni. Miranchuk ha eguagliato Simutenkov (13 gol) al 3º posto tra i migliori marcatori russi in Serie A: davanti a loro Kolyvanov (44) e Shalimov (25).”

