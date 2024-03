Gasperini ha detto che il Napoli ha perso l’entusiasmo. Calzona non è d’accordo: “La squadra ha provato a recuperare”

Il Napoli ha subito una brutta sconfitta dall’Atalanta ieri al Maradona per la trentesima giornata di campionato di Serie A, un 0-3, che allontana definitivamente le speranze di una qualificazione Champions per gli azzurri. Nel post gara, ha parlato Francesco Calzona, sottolineando che i suoi ragazzi hanno provato a riportarla alla pari, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Capitolo giocatori: «Raspadori è uno che si allena bene e dà garanzie. Poi, magari, può sbagliare la partita. Gli esterni sono questi e non credo che abbia fatto meglio chi è entrato successivamente». Cioè Ngonge e Lindstrom. «Sono contento di Simeone, è entrato bene in partita, ma se cambiamo modulo perdiamo le distanze. Diventiamo ancora più vulnerabili: non siamo pronti a farlo». Gasperini ha detto che il Napoli ha perso l’entusiasmo. Calzona non è d’accordo: «L’entusiasmo non manca perché la squadra, anche se nella confusione totale, ha provato a recuperare e a restare in partita fino alla fine. Nel secondo tempo abbiamo avuto quattro occasioni nitide, e una squadra senza entusiasmo non crea tutto questo. Ferma restando la confusione». Finale dedicato al doppio ruolo di allenatore e ct: «Si può fare solo in determinati momenti tipo questo, senza partite ufficiali. Altrimenti sono due situazioni incompatibili».

