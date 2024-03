CdS – Arriva la prima sconfitta in campionato per Calzona. La reazione: “Dobbiamo avere rispetto per questa città”

Il Napoli ha subito una sonora sconfitta contro l’Atalanta ieri al Maradona, per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Un 0-3 che sa di addio alla qualificazione Champions, e che è di fatto la prima per Calzona in campionato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E così Francesco Calzona ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta anche in campionato. Al suo Napoli restava quella, l’imbattibilità in Serie A già perduta in Champions, insieme con i quarti di finale. Ma ciò che è accaduto ieri al Maradona contro l’Atalanta, però, va molto oltre i dati statistici: la squadra si è sciolta. Anzi, come ha detto testualmente l’allenatore: «Ogni tanto ci squagliamo». E nel deserto sta scomparendo anche il miraggio-Champions: «Le possibilità si sono assottigliate, le chance sono residue». Ieri la squadra è parsa avvilita. A un certo punto svuotata: «La prima volta senza segnare da quando sono arrivato. Se non abbiamo la forza, beh, la dobbiamo trovare: dobbiamo avere rispetto per questa città. Se non tiriamo fuori l’orgoglio, abbiamo fallito sia io sia i ragazzi. Ma io credo che loro l’orgoglio lo abbiano, anche se è chiaro che dobbiamo fare di più per finire in modo dignitoso la stagione. Magari provare a raggiungere obiettivi parziali». Europa League o Conference: non lo dice, s’intuisce. «Bisogna farlo, altrimenti è un fallimento».

