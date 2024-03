Casting panchina: resiste il sogno Conte, Pioli da scartare! Altri tre nomi in lizza

Il Mattino aggiorna la situazione in merito al prossimo allenatore del Napoli:

Stefano Pioli si tira fuori: l’allenatore del Milan non sarà un’opzione anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di una nuova guida tecnica la prossima estate dopo i saluti sempre più probabili a Francesco Calzona e la voglia di fare tabula rasa per ripartire.

Quello dell’allenatore rossonero era un profilo da sempre gradito al club azzurro e che sembrava poter essere in procinto di lasciare il Milan. Una situazione però smentita dallo stesso interessato: «Qui sono felicissimo, ma è il club che deve essere attento a programmare, capire dove intervenire per migliorare la squadra. Io non ho mai avuto un dubbio, il Milan non si lascia, qui mi trovo benissimo e so benissimo che siamo ambiziosi e tutti si aspettano sempre di poter vincere».

Le parole rilasciate alle tv dopo la vittoria a Firenze di ieri sera spengono anche i rumors per un possibile approdo di Pioli sulla panchina del Napoli. Chi resta in corsa? I nomi si ripetono da un po’: se il sogno Antonio Conte ancora resiste in cima alla lista dei desideri di tutti – soprattutto dei tifosi azzurri -, quelli di Palladino e Farioli si alternano tra le preferenze napoletane. In cima potrebbe esserci però oggi quel Vincenzo Italiano che sembrava già a un passo un anno fa.