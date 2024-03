Il Monza cade sconfitto 1-0 contro il Torino, a decidere è il rigore di Sanabria. Ad incidere sul risultato finale, sicuramente l’espulsione di Pessina per doppia ammonizione. A fine gara il commento di Adriano Galliani a Dazn. Le parole riportate da Tuttomercatoweb:

Come mai non parla Palladino, e c’è lei?

“Avendo lavorato nel mondo della comunicazione per tutta la vita, non si può non presentarsi, quindi ci sono io. Il mister ha uno stato d’animo di un certo tipo, giustamente, e preferisce non parlare.

Cosa ci dice sul nervosismo di fine gara?

“Nessun nervosismo, ci sono delle immagini da vedere molto chiare, io non voglio polemizzare, e parlare di arbitri, non l’ho mai fatto, quindi non mi esprimo. Siamo nel sabato santo e dobbiamo essere tutti più buoni”.

C’è qualcosa di cui vuol parlare?

“Ci sono diversi episodi, ho troppi anni di esperienza per poter fermarmi a parlare dell’arbitro e delle decisioni. Le immagini ci sono, io rispetto chi compra i diritti delle partite e tiene in piedi questo mondo, quindi sono qui a parlare. Non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi”.