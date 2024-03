DAZN, Gasperini: “Grande risultato su un campo difficile. Vogliamo un trofeo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la netta vittoria dell’Atalanta al Maradona contro il Napoli (0-3 il finale).

“Siamo felici per questo risultato su un campo difficile. Abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante, per noi è indispensabile fare rotazioni per affrontare al meglio ogni impegno e quella di oggi è una gran bella soddisfazione. Scamacca? E’ importante che tutti giochino: mai come in questo periodo è fondamentale che il gruppo sia unito, la partecipazione della rosa è ottimale. Oggi hanno giocato Hateboer e Toloi fermi da un po’, ma il loro contributo è notevole anche quando non giocano. Ho visto uno Scamacca in crescita durante tutta la stagione, non a caso è arrivato in doppia cifra, mi auguro per lui sia sufficiente per una convocazione in Nazionale. Obiettivi? Per il noi è trofeo più vicino è la Coppa Italia, siamo arrivati già due volte in finale e speriamo stavolta vada meglio. Noi però non ci siamo mai tirati indietro su nessun traguardo. L’ambiente di Bergamo è stato fondamentale per la crescita di questi anni. Quest’anno c’è un mix di giocatori che sembra siano insieme da tanto tempo, stanno crescendo insieme. Scalvini? Ha avuto un risentimento, valuteremo domani con gli accertamenti”.