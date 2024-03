(Grafico) Napoli/Atalanta le probabili formazioni del CorrSport

QUI Castelvolturno

Il Napoli si è allenato ieri mattina a Castel Volturno, sono rientrati tutti i nazionali, Calzona lavora pensando alla formazione da schierare tra certezze e qualche dubbio da sciogliere. Rispetto all’ultima di campionato contro l’Inter chance per Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Il portoghese andrà a completare la difesa con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e, ovviamente, Juan Jesus. A centrocampo pochi dubbi con la conferma di Traore, che non è andato in nazionale e ha approfittato di questi giorni per allenarsi a pieno ritmo per ritrovare la miglior condizione fisica. Come lui anche Anguissa, rimasto a Castel Volturno. I due si affiancheranno a Lobotka. In attacco scalpita Ngonge, ma a destra si ripartirà come sempre da Politano.

Koopmeiners e De Ketelaere appesi a un filo

Un tour de force di 28 giorni, con 9 partite in calendario e tre fronti su cui lottare. L’Atalanta di Gasperini torna in campo dopo la sosta, col Napoli i nerazzurri vogliono far punti per alimentare il sogno Champions: nel pomeriggio di ieri Koopmeiners ha svolto parte della seduta in maniera individuale e parte col gruppo, l’olandese – fermato da un fastidio muscolare durante il match con la Scozia -, verrà valutato nella rifinitura poco prima della partenza. Verso il forfait De Ketelaere, il belga si è allenato dasolo dopo essere stato sottoposto alle terapie del caso. In attacco dunque spazio a Scamacca, con Miranchuk e Lookman a supporto dell’attaccante azzurro. Quello del Maradona sarà l’ultimo impegno del mese di marzo, poi da aprile si giocherà ogni tre giorni: mercoledì l’Atalanta affronterà la Fiorentina al Franchi nella semifinale d’andata di Coppa Italia, lunedì invece è previsto un allenamento aperto al pubblico dalle 15.30 alle 16, in cui sarà presente la Curva Nord per caricare la squadra in vista del primo atto della competizione. Ma come spesso ribadisce il Gasp meglio pensare partita dopo partita, in un secondo mese intasato di impegni che già promette spettacolo.

