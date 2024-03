“E’ molto difficile per il Napoli ritrovare la Champions”

Nel corso di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Gyorgy Garics, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Atalanta: “Al di fuori delle qualità indiscutibili della rosa, è molto difficile per il Napoli ritrovare la Champions. Gli azzurri sono in grado di battere l’Atalanta di Gasperini e devono provare a farlo assolutamente: la stagione chiede di essere recuperata e per farlo occorre tornare in Europa.

