CdS – Tante emozioni per Kvara, unico neo la contrattura e la possibile assenza

Sono stati giorni frenetici ed emozionanti per Kvaratskhelia, tra la qualificazione alla fase finale degli europei per la sua Georgia, l’arrivo di un bambino ed il ritorno a Castel Volturno con tanto di contrattura rimediata con la nazionale, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Dalla forte emozione a una forte contrattura è stato un attimo. Khvicha Kvaratskhelia, una delle anime della prima, storica qualificazione della Georgia all’Europeo e poi della festa nazionale andata in scena a Tbilisi dopo la vittoria ai rigori nella finale playoff, da ieri è anche un uomo ufficialmente in dubbio per la partita con l’Atalanta. Già: la peggiore prospettiva possibile, per i sogni di gloria e di coppa del Napoli. Kvara è arrivato a Castel Volturno ancora ebbro di gioia e convinto di non aver accusato chissà quale problema muscolare al minuto 109 dell’olimpiade (supplementari) con la Grecia, e a conti fatti le sue sensazioni sono state confermate: «Forte contrattura all’adduttore sinistro», la diagnosi diffusa dopo gli esami effettuati in clinica. E ciò significa che se da un lato il pericolo di una lesione è stato ufficialmente scongiurato, avvalorando la validità del sonar che Khvicha ha nell’anima, dall’altro la sabbia nella clessidra è quasi finita. Inesorabilmente: la partita contro la Dea è domani e il tempo a disposizione per sciogliere il muscolo a furia di terapie e gestire le conseguenze eventuali è molto poco. Sia chiaro: la speranza di un recupero lampo esiste, non chissà quanto grande ma c’è, però l’ultima parola di questa storia cominciata martedì sarà scritta dopo il provino in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno. Sarà una rifinitura thrilling”.

