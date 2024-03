CdS – Domani il Napoli comincia con le prime delle quattro sfide dirette fino alla fine

Domani il Napoli affronterà l’Atalanta nel lunch match delle 12,30 al Maradona per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport è la prima di quattro sfide dirette che gli azzurri affronteranno fino a fine campionato: “Napoli-Atalanta di domani, sabato di Pasqua, è la prima partita decisiva degli azzurri per la corsa al quinto posto (Roma +6), utile per la qualificazione alla prossima Champions. La posizione, oltre che per Roma e Napoli, è a tiro di Atalanta e Fiorentina, senza escludere la Lazio però subito su ostacoli alti, contro Juventus e Roma e, a fine campionato, l’Inter a Milano. Considerando il calendario delle ultime nove giornate, il Napoli deve compiere una autentica impresa per centrare il traguardo.

Sembra avvantaggiata l’Atalanta che ha solo due sfide dirette: il recupero interno con la Fiorentina e la partita con la Roma, anch’essa a Bergamo. Più sette match contro avversari minori, però sempre insidiosi. La Fiorentina di impegni difficili ne ha quattro: il recupero con l’Atalanta, il confronto interno col Milan domani, la trasferta con la Juventus, col Napoli al Franchi.

Il Napoli ha quattro sfide dirette, tre in casa: dopo l’Atalanta, giocheranno al Maradona la Roma e il Bologna; in trasferta contro la Fiorentina. L’impresa consiste nel pieno di vittorie per gli azzurri. Se il successo mancherà contro i bergamaschi, il Napoli rischia di essere già fuori dalla corsa al quinto posto”.