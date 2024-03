Signorelli, calcioAtalanta: “Sabato, una piccola speranza per Koopmeiners, non credo a Gasperini in azzurro”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giordano Signorelli, giornalista di calcioAtalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

I bergamaschi dovranno fare a meno di De Ketelaere e Koopmeiners? “Questa pausa ha portato con sé l’infortunio di De Ketelaere e Koopmeiners. Il belga, molto probabilmente, non sarà convocato. C’è qualche speranza per Koppmeiners, si tratta di una contusione. Sino a sabato mattina verrà valutata la sua condizione”

Ruggeri ha dichiarato, recentemente, che con Gasperini “più fai fatica, meno fai fatica”. “Le parole di Ruggeri sono state dette anche da altri calciatori negli anni passati, come Toloi e il Papu Gomez. In allenamento ti sfianca e la partita sembra quasi un momento di relax”

C’è davvero la possibilità che Gasperini possa diventare il prossimo allenatore del Napoli? “Secondo me, no. Anche per una condizione ambientale, per quanto accaduto in passato. Penso non sia tenuto in considerazione. De Laurentiis vorrà aprire un ciclo con un allenatore giovane, e non con un tecnico che la piazza fa fatica a digerire. Naturalmente, il patron azzurro ci ha abituato a delle sorprese e, in caso di offerta, Gasperini la prenderebbe in considerazione”

Quale potrebbe essere la formazione dell’Atalanta contro gli azzurri? “Carnsecchi potrebbe essere difeso da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri. Resta il dubbio sulla trequarti, se non dovesse farcela Koopmeiners, potrebbe essere scelto Pasalic a supporto di Lookman e Scamacca”

Come giudica lo scarso minutaggio riservato a Scamacca? “Quando il club lo acquistò, mi aspettavo che facesse venti gol, considerando tutte le competizioni. Ci sono stati dei piccoli infortuni che hanno influenzato il suo percorso in nerazzurro. Chi lo ha sostituito ha giocato bene. In fin dei conti, ha giocato quanto meritava. La sua stagione, però, resta più che positiva”

Quali sono le condizioni di Lookman? “Sta bene, giocherà dal primo minuto”

Qual è il pericolo principale dei partenopei? “L’Atalanta deve stare attenta al notevole potenziale offensivo degli azzurri. Il Napoli ha dei giocatori che possono risolvere la partita con una giocata”

Chi toglierebbe al Napoli tra Kvaratskhelia e Osimhen? “Se potessi scegliere, toglierei Osimhen. Se gli concedi un millimetro, vede la porta e fa gol”