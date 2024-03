Napoli-Atalanta, toccherà anche a Kvara lottare per la vittoria, dopo la gioia con la sua Georgia

Sabato il Napoli affronterà l’Atalanta per la trentesima giornata di campionato di Serie A, con la consapevolezza di giocare in casa tra i propri tifosi, e soprattutto sapendo l’importanza che avrebbero tre punti conquistati. Uno dei protagonisti dovrà essere sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, che dopo la gioia per la prima qualificazione europea della sua Georgia, dovrà lottare con la maglia azzurra affinchè il traguardo delle prime posizioni Champions possa avverarsi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E sia, allora: Khvicha salta con il Maradona. Vuole farlo, ha voglia di bissare l’Europa: quella indimenticabile l’ha conquistata martedì in Georgia, in una finale snervante giunta fino ai rigori; l’altra, invece, bisogna inseguirla con il Napoli da sabato e fino all’ultima giornata di campionato, nove partite in cui dovrà dare tutto e anche di più. Altre finali, come amano dire gli allenatori, che gente come Kvara dovrà contribuire a decidere: quelli come lui sono condannati a spostare gli equilibri in nome del talento. Non si scappa. E non si andrà troppo oltre anche per avere indizi fondati in merito alla sua presenza: d’accordo le sensazioni, soprattutto perché gli atleti sono spesso i primi dottori di sé stessi, ma poi è la scienza a fare la differenza; sono i controlli a cui sarà sottoposto oggi, quando rientrerà al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di pausa trascorso tra feste, un figlioccio e il volo per l’Italia: l’ultima parola, ovviamente, sarà dello staff medico”.

Factory della Comunicazione