Mertens ci ripensa: “Giocherò ancora per un anno, sto bene”

Qualche mese fa aveva annunciato di star pensando al ritiro dal calcio. Sentiva che era ora, sentiva che il suo corpo non rispondeva come avrebbe dovuto, ma ora Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, giocatore più prolifico della storia azzurra, pare averci ripensato. Si sta trovando bene al Galatasaray e per lui sarebbe stupido smettere. Lo dice in alcune dichiarazioni riportate dal giornale “Dh Les Sports”

«Credo che proverò a continuare per un altro anno», ha detto in conferenza. «Ho pensato molto nelle ultime settimane e mesi. In questo momento in campo mi sto divertendo e il mister mi sta dando molta fiducia. Infatti le cose stanno andando meglio del previsto» «Ecco perché penso che prolungherò l’avventura per un altro anno. Mi sto divertendo, posso allenarmi tutti i giorni, gioco tanto e non ho alcun dolore. Quindi sarebbe stupido smettere ora».