JJ: «Sono avvilito e amareggiato. Non è discriminatoria la frase “vai via nero, sei solo un negro”?»

U n giorno dopo la sentenza, Juan Jesus ha scritto una lettera aperta sul caso Acerbi-JJ. Il suo caso. «Sono sinceramente avvilito. Non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione. Non capisco, davvero, in che modo la frase “vai via nero, sei solo un negro…”, possa essere certamente offensiva, ma non discriminatoria». Tre capisaldi di una storia che a caldo aveva affrontato alzando al cielo il pugno del Black Power. Un protesta silenziosa, storica, seguita da un comunicato durissimo ma signorile del Napoli. Con precisazione essenziale: «Non aderiremo più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni».

Factory della Comunicazione

Detto, fatto: «Il club ha già comunicato che qualsiasi atto non sarà più tramite enti e associazioni», ha spiegato ieri il Chief Revenue Officer, Tommaso Bianchini, alla presentazione della nuova maglia. «Non parteciperemo alla campagna del prossimo turno di campionato: Keep Racism Out». Promossa dalla Lega Serie A con una patch sulle divise di gioco e altri slogan. «Andremo avanti da soli. Il video di Juan Jesus che parla con il ragazzo delle giovanili è il miglior contenuto fatto dal Napoli quest’anno. Il club continuerà a combattere il razzismo cercando di trasmettere i messaggi giusti», ha aggiunto Bianchini. Uno che i valori dello sport li ha trovati nella culla: è il figlio di coach Valerio, il Vate del basket italiano.

LA LETTERA

Il Napoli studia, valuta l’opportunità di altre iniziative già con l’Atalanta al Maradona, abbraccia Juan Jesus. Ieri in campo con il pallone, come martedì. Sempre più orgoglioso ma non più silenzioso: