Geolier e Luchè ospiti di VDL per la presentazione della quinta maglia del Napoli

Il Napoli ha presentato ieri la quinta maglia della stagione, disegnata, come le altre da Valentina De Laurentiis, a Villa D’Angelo a Santa Caterina, con ospiti Geolier e Luchè, come racconta il Corriere dello Sport. “Color sabbia, il mare e la navigazione come temi principali, la rosa dei venti sullo sfondo e i nomi di 4 porti fondamentali per il main sponsor: Miami, Dubai, Copenaghen e ovviamente Napoli. Il club, in collaborazione con Msc, ha ideato e presentato ieri a Villa D’Angelo Santa Caterina la quinta e ultima maglia stagionale, quella che la squadra indosserà sabato alle 12.30 nella sfida contro l’Atalanta al Maradona. Un’edizione limitata in 2023 unità (al prezzo di 180 euro) e già in vendita da ieri pomeriggio sullo store online con il nome di Everywhere Jersey. Per Leonardo Massa, vic e -president Southern Europe di Msc Crociere, «una maglia che racconta parte della storia condivisa con il Napoli, che dura da 12 anni». In prima fila il vicepresidente Edoardo, accanto a Valentina De Laurentiis, che ha disegnato la maglia, ma anche Geolier, ospite d’eccezione insieme con Luché: «La maglia rappresenta un popolo – ha spiegato Geolier, secondo all’ultimo Festival di Sanremo e con tre concerti già sold out al Maradona previsti per giugno -. La indosso nei live per mostrare Napoli a tutti. Per me rappresenta una bandiera»”.

Factory della Comunicazione

Foto SSCN