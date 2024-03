Da Bergamo: “Koopmeiners sarà convocato, ma non rischiato”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Dusi, giornalista Gazzetta.it e Bergamo News

“Quanto credo possa influire il doppio impegno nella corsa Champions per l’Atalanta? Io aggiungo anche il doppio impegno in Coppa Italia. Gasperini ha messo in chiaro che vincere la Coppa Italia è un obiettivo. A Bergamo, Gasperini ha portato tutto ciò che poteva, manca solo la Coppa Italia che per ovvi motivi è il trofeo più abbordabile. Questo unito al doppio confronto col Liverpool e al fatto che queste quattro partite sono tutte consecutive e tutte infrasettimanali, va ad incidere. Se andasse avanti in tutte le competizioni, giocherebbe ogni tre giorni fino a fine campionato.

De Ketelaere e Koopmeiners? Su Koopmeiners c’è abbastanza ottimismo per una possibile convocazione, ma credo non verrà rischiato. Mi aspetto che ci sia del turnover e che non vengano presi rischi. Anche perché c’è uno Scamacca che ha fatto due settimane a Zingonia, Lookman che è affidabile e Miranchuck. Mi aspetto che possa essere questo il tridente. Mi aspetto qualche scelta conservativa come quella di De Roon per esempio. Ci sono un po’ di punti di domanda sulla formazione.

L’assenza di Koopmeiners è pesante, ma la doppia sfida con lo Sporting l’Atalanta l’ha vinta senza di lui. Faccio fatica a considerarlo un centrocampista. Di fatto in questo momento il punto forte di Koopmeiners sono i colpi risplutori. Ma con un Miranchuck in questa condizione si è visto che Gasperini in questo momento ha costruito una squadra che ha la bravura di non dipendere dai singoli.

Analogie tra De Ketelaere e Lindstrøm al primo anno in Italia? De Ketelaere ha trovato una dimensione ambientale più che tecnica quest’anno. A Bergamo ha trovato un ambiente giusto fin dal suo arrivo. Sta rispondendo con numeri che sono sotto gli occhi di tutti. È andato tante volte in gol con partite decisive, entusiasma l’ambiente perché è un giocatore bello da guardare. L’Atalanta ci punta anche perché c’è un diritto di riscatto che la dea ha intenzione di esercitare. Sono un fan di Lindstrøm e mi auguro riesca ad esprimere il potenziale tecnico che ha”.

