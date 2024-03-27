var
CalcioNews

UFFICIALE – Tutti gli arbitri della 31° giornata di Serie B

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma lunedì 1 aprile.

 

Factory della Comunicazione

MODENA – BARI h. 12.30

BONACINA

RICCI – NIEDDA

IV: RESTALDO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

 

COMO – SUDTIROL h. 15.00

PICCININI

IMPERIALE – ROCCA

IV: BORDIN

VAR: GIUA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

COSENZA – BRESCIA h. 15.00

MASSIMI

TOLFO – CATALLO

IV: DI REDA

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

LECCO – CITTADELLA h. 15.00

ZUFFERLI

ZINGARELLI – POLITI

IV: DI LORETO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PARMA – CATANZARO h. 15.00

BARONI

CIPRIANI – BELSANTI

IV: GALIPO’

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: VOLPI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

PISA – PALERMO h. 15.00

FOURNEAU

MASSARA – BITONTI

IV: SACCHI G.

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

 

SPEZIA – ASCOLI h. 15.00

SOZZA

CAPALDO – FONTANI

IV: IACOBELLIS

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

VENEZIA – REGGIANA h. 15.00

DI MARCO

CAVALLINA – SEVERINO

IV: UBALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI

 

CREMONESE – FERALPISALO’ h. 18.00

COLLU

BACCINI – LUCIANI

IV: GIANQUINTO

VAR: DI MARTINO

AVAR: TREMOLADA

 

SAMPDORIA – TERNANA h. 20.30

PRONTERA

MARGANI – ARACE

IV: DIOP

VAR: MIELE

AVAR: CHIFFI

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Smaltita la gioia, ora si valuteranno le condizioni di Kvaratskhelia

Calcio

Attacco azzurro: il Napoli ha gli occhi in casa Besiktas

Calcio

Avv. Lubrano: “Juan Jesus può fare ricorso; violati due articoli”

News

Per SCHWOCH Jack non è un attaccante: “Trovo interessanti due nomi su…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.