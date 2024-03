Sky: perchè è diffficile il ritorno di Kim. E su Hancko, Gimenez e Timber…………..

“Addio Kim-Bayern possibile? Il difensore non ha pienamente convinto in questo suo primo anno al Bayern, tanto che non è stato titolare inamovibile, ma un suo ritorno a Napoli lo trovo difficile. Casi come quello di Lukaku sono rari, rappresentano più un’eccezione dovuta alla ferrea volontà del calciatore di tornare all’Inter. Inoltre – ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– il Bayern non si disfa facilmente di giocatori nuovi, che magari hanno bisogno di un periodo di adattamento e c’è da vedere anche chi sarà il nuovo tecnico e quali saranno le sue decisioni sul difensore ex Napoli. Il Napoli guarda in casa Feyenoord perché il club olandese ha un ottimo scouting e dà molti giocatori all’Europa e soprattutto all’Italia. Hancko, Gimenez e Timber sono seguiti anche da altri club. In ogni caso, credo al momento si tratti solo di valutazioni da parte dei vari club, Napoli compreso. Le decisioni di mercato vere e proprie saranno prese più avanti, eccezion fatta per casi particolari come i parametri zero, che non necessitano di ulteriore tempo di riflessione o trattativa. Koopmeiners, sfida Napoli-Juve? Credo che sceglierebbe la Juve anche per questione di ingaggio: i bianconeri possono permetterselo perché hanno risparmiato i soldi di Pogba e li investiranno su un centrocampista forte. Il Napoli la scorsa estate ha offerto 40 milioni per Koopmeiners ma l’Atalanta ha alzato il muro. Natan è arrivato dall’altra parte del mondo ed ha dovuto adattarsi ad una realtà diversa e tutt’altro che semplice, se consideriamo la stagione del Napoli. Ha giocato anche come terzino sinistro, probabilmente ha bisogno di un po’ di tempo di adattamento, vedi il caso De Kataelere che dopo un anno difficile al Milan sta facendo benissimo con l’Atalanta. Per il dopo Osimhen punterei su David, grande giocatore: costa tanto ma è un profilo di assoluto valore e può ancora crescere”.

