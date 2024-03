Magoni, doppio ex: “Napoli-Atalanta è partita da dentro o fuori per gli azzurri”

Oscar Magoni, ex calciatore del Napoli e dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Napoli-Atalanta è partita da dentro o fuori per il Napoli che deve vincere per restare aggrappato al treno Champions. Non sarà facile perché l’Atalanta è squadra forte, viva, motivata in corsa per la Coppa Italia, il campionato e l’Europa League. Come si gestisce questo momento di incertezza nel Napoli? I calciatori sono professionisti come gli altri che lavorano nel club ed ognuno deve fare il proprio lavoro fino in fondo, dimostrando di essere professionali. L’anno prossimo ripartirà una stagione in cui si deve correggere ciò che non è andato in questa. Ci auguriamo che arrivino giocatori che siano in grado capire il valore della maglia che vestono. Ci sono tre motivi per credere nella qualificazione del Napoli in una competizione europea: innanzitutto Calzona ha dato un’identità precisa alla squadra, migliorandola nel gioco e nella trama offensiva. In secondo luogo, perché ha recuperato i giocatori più importanti, dai quali non si può prescindere, ottenendo anche un buon rendimento. Infine lo stadio Maradona può dare una grossa spinta che potrebbe fare la differenza. Sono fiducioso per la qualificazione in Europa League, un po’ meno per quella in Champions, perché il Napoli dovrebbe fare cose che quest’anno non gli abbiamo mai visto fare, potenzialmente ce la potrebbe fare, ma deve stupire anche se stesso”.

Factory della Comunicazione