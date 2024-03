Il “pugno chiuso” di Juan Jesus, il significato della reazione del difensore azzurro

Sicuramente non sarà stato facile ingoiare una delusione così grande per Juan Jesus, e chissà quante cose gli saranno passate per la testa quando ha appreso la notizia dell‘assoluzione di Acerbi, ma la sua reazione è stata silenziosa e significativa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il pugno di Juan Jesus è la storia, le parole del Napoli sono l’attualità. Insieme, ieri, il giocatore e il suo club sembravano Muhammad Ali, straordinario pugile e oratore che ai suoi tempi ha fatto spesso a cazzotti con il razzismo: bersaglio unico – la sentenza del caso Acerbi -, reazioni diverse.

Quella di Juan, difensore brasiliano di 32 anni che ai tempi della Roma regalò in segno di pace (e di lezione di vita) la sua maglia a un tifoso che lo aveva riempito di insulti razzisti, è stata silenziosa: non ha sputato veleno ma ha sostituito l’immagine del profilo Instagram con quella del suo pugno chiuso alzato verso un cielo – forse non a caso – bianco e nero come la foto. L’evoluzione social del Black Power Movement e della protesta dei velocisti statunitensi Tommie Smith e John Carlos ai Giochi olimpici di Città del Messico 1968: i due atleti, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo dei 200 metri, alzarono sul podio il pugno chiuso avvolto in un guanto nero in segno di protesta contro il razzismo, rievocando le lotte del Black Power contro le discriminazioni subite dagli afroamericani.