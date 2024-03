Guida Anguissa che dovrà trascinare il Napoli. Ora un finale da vero leader

C i sono tanti leader a cui chiedere un ultimo sforzo prima che sia troppo tardi. Ne ha diversi il Napoli che ricerca ancora un senso per questa stagione distante nove partite dal suo incerto epilogo. Anguissa, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen sono solo alcuni dei riferimenti che dall’Atalanta al Lecce, attraversando un campionato a parte, cercheranno di imporsi per inseguire la Champions League o comunque provandoci senza accumulare altri rimpianti. Calzona ripartirà da loro in attesa di ritrovarsi tutti insieme. Qualcuno è già a Castel Volturno ad attenderli, ricaricandosi in vista della ripresa. Anguissa non è andato in nazionale al pari di Osimhen, ha sfruttato questi giorni per allenarsi bene senza l’invadenza dell’ennesima partita senza respiro.

