Contro l’Atalanta esordirà la Everywhere Jersey, l’ultima maglia del Napoli con lo scudetto

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta sabato a ora di pranzo e per l’occasione esordirà l’ultima maglia a portare il tricolore (per ora): la Everywhere Jersey, ispirata ai principali porti toccati dalle navi della MSC, come Dubai, Copenaghen e Miami, main partner della squadra partenopea. Realizzata in poliestere bielastico con trama a onde in jacquard e stampa, la mappa è stata realizzata in stampa sublimatica, mentre l logo della squadra (Club crest) è realizzato in silicone su fondo satinato, mentre il logo dello sponsor è stampato a caldo con effetto soft-handfeel. A completare la maglia ci sono inserti laterali in rib di cotone a contrasto e colletto in costina. Il pantaloncino è realizzato in poliestere interlock con inserto laterale stampato in sublimatico e riprende la texture della mappa. Presentata questa mattina a Villa D’Angelo da Valentina De Laurentiis e Tommaso Bianchi, Chief International Development Officer, la maglia costerà 180 euro. Queste le parole di Bianchini: “La nostra Everywhere Jersey rappresenta la perfetta fusione con il nostro Main Partner MSC, portando sulla nostra maglia la rosa dei venti – simbolo per eccellenza della navigazione e i quattro porti principali raggiunti dalle navi MSC in tutto il mondo. Un viaggio in compagnia di un Partner di eccellenza che siamo certi durerà ancora tanto tempo“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino