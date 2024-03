Sky: “La Conference non è da Napoli, AdL in Europa lo è da 15 anni”

“Si parla di Ismajli al Napoli? L’esperienza e la barba bianca mi inducono a dire che quando gli agenti o gli intermediari parlano tanto di trattative eventuali io resto diffidente, fermo restando che chi raccoglie le dichiarazioni fa sempre bene. Noi giornalisti registriamo e raccontiamo. Per quanto riguarda il finale di campionato il Napoli – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– si ritrova nella non agevole condizione di non poter sbagliare più nulla se vuole centrare la qualificazione in una competizione europea. C’è ancora una possibilità minima di poter puntare alla Champions, almeno numericamente. Anche se è molto difficile il Napoli ha il diritto dovere di provarci, anche per non aumentare i rimpianti in caso di crollo di un’avversaria che gli sta davanti. Sarebbe delittuoso non qualificarsi per 1-2 punti magari gettati al vento anche in questo finale di stagione, dopo averne bruciati diversi anche di recente. Oggettivamente rimontare 9 punti al Bologna in 9 gare mi sembra abbastanza remota. La Roma è invece distante 6 punti e, come il Bologna, deve venire a giocare al “Maradona”, il che significa che una speranza la puoi coltivare. Certo, se si ricordano le premesse di questo campionato è molto amaro pensare che una squadra con lo scudetto sul petto debba inseguire l’ipotesi Champions o l’Europa League. Ancor peggio sarebbe doversi accontentare della Conference, anche se significherebbe comunque andare per il 15esimo anno di fila in una competizione europea”

Factory della Comunicazione