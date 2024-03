Polverosi: “Se il Napoli per un anno va in Europa League e non in Champions il passo indietro è meno grave”

Alberto Polverosi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“La corsa alla Champions per il Napoli si è fatta complicata, ma gli azzurri hanno tutto per conquistare un posto almeno in Europa League. In questo momento chi sta davanti, Bologna, Roma e Atalanta, non solo hanno diversi punti di vantaggio ma stanno anche messe meglio del Napoli, hanno più certezze e continuità. Gli azzurri penso che riusciranno alla fine a restare in Europa, in EL o in Conference, perché sono più forti di Lazio e Fiorentina. Poi è da vedere se De Laurentiis si accontenterebbe di partecipare alla Conference League. Per una squadra che ha vinto lo scorso anno lo scudetto e che ha partecipato alla Champions per diversi anni significherebbe retrocedere di due categorie. Il livello della Conference è oggettivamente basso, ma se il Napoli per un anno va in Europa League e non in Champions il passo indietro è meno grave e può essere accettato di buon grado. Il Bologna, in questo momento, è una squadra in favolosa salute, gioca bene, c’è entusiasmo, e per questo è favorito per il quarto posto, perché ha dimostrato di saper vincere a Empoli anche senza Zirkzee e con grande merito. La Roma è in un buon momento di forma ma, rispetto al Bologna, senza il suo miglior giocatore, ovvero Dybala, è una squadra più monocorde, pur avendo in Pellegrini un giocatore ritrovato. Diciamo che per il quarto posto vedo il Bologna favorito al 51% e la Roma al 49%, non dimenticando le possibilità dell’Atalanta”.