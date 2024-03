Kvara darà il massimo per regalare la qualificazione alla sua Georgia: “Combatteremo per ottenere la vittoria”

Stasera toccherà a Kvicha Kvaratskhelia scendere in campo con la sua Georgia contro la Grecia per la gara di qualificazione alla fase finale degli europei, e lo farà senza risparmiarsi, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “La storia della sua nazionale si fa stasera a Tbilisi, capitale di un Paese che sogna la prima qualificazione alla fase finale di un Europeo. Kvarastkhelia darebbe tutto per regalare questa gioia alla Georgia e la sua fame è cresciuta di giorno in giorno, ancor di più da quando i suoi compagni di squadra hanno superato il Lussemburgo in semifinale. Il napoletano era squalificato e la partita l’ha vista dalla tribuna. Oggi alle 18, contro la Grecia, sarà la punta di diamante della nazionale di Sagnol. «Penso di essere in buona forma, darò il massimo per la squadra e spero di poterla aiutare a vincere – ha detto Khvicha ai canali ufficiali della federazione georgiana -. Non conta chi segnerà, ma sarà importante scendere i campo, uniti, giocare meglio degli avversari e combattere per ottenere la vittoria». Pochi tatticismi, tanta concretezza nelle parole di una vigilia tesa, vista la posta in palio. Può diventare eroe nazionale Willy Sagnol, ct di una Georgia pronta ad aprire il cassetto dei sogni, ma con cautela: «Non basta sognare, bisogna avere la mentalità vincente – ha sottolineato il francese -. I miei giocatori sono pronti a giocare 120 minuti se servisse». Ambiente caldo, quello di Tbilisi. La gara secca sfavorisce la Grecia di Gustavo Poyet, che se n’è già fatto una ragione: «Molte volte il calcio è ingiusto, ti mette nella posizione in cui non conta quello che hai fatto nei due anni precedenti. Al di là di ciò, si giocherà in un’atmosfera fantastica per i giocatori»”.

