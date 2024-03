“Il Napoli sulla carta è una squadra più forte dell’Atalanta, ma vive un periodo difficile”, parla l’ex agente di Pasalic

Vincenzo Cavaliere, ex agente di Pasalic, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Gasperini di titolari fissi ne ha veramente pochi, qui ogni settimana cambiano le cose e i risultati si vedono. Pensate che Pasalic che è un giocatore importante per l’Atalanta ha giocato solo il 50% delle partite, ma è uno che cambia spesso il risultato e infatti i 4 gol e 6 assist parlano per sé. Pasalic è uno di quei centrocampisti che vanta il maggior numero di gol, è un calciatore molto pericoloso. Gasperini però non cambia mai: mette sempre in campo chi è più in forma.

Il Napoli viene fuori da un periodo di difficoltà, ha sulla carta è una squadra più forte dell’Atalanta, ma vive un periodo difficile da cui non è semplice uscire e poi avrà tanti giocatori stanchi rientranti dalle Nazionali. In questo momento quindi vendo l’Atalanta in vantaggio.

Pasalic in Italia può giocare in tutte le big, se può essere il titolare nelle super big non lo so, dipende poi dalle rose. Che sia un calciatore da Napoli però assolutamente si per il suo valore.

Gasperini ha dimostrato di essere un grande tecnico. Non è di facile gestione, ma gioca un bel calcio. Lavoro molto in Germania, guardo il calcio tedesco che è più povero rispetto al nostro calcio, ma i ritmi sono molto alti e alla fine in Champions gli italiani non ci sono più, i tedeschi invece hanno ancora 2 squadre dentro.

Šeško può giocare in tutte le big. Quando il Lipsia lo ha preso, il Manchester United ed il Milan avevano messo gli occhi su di lui. Se il Napoli cede Osimhen per 100 milioni, investire su un 2002 come Šeško credo che ne vale la pena”.