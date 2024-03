Georgia 1-0 Grecia (d. c. d. r.): gioia rigori per la Georgia, ma Kvara esce per infortunio

Partita molto tesa tra Georgia e Grecia: entrambe le formazioni sentono il peso della posta in palio e non è un caso che già nel primo tempo sono più le ammonizioni che le conclusioni e i pericoli verso i due portieri. Non cambia troppo il registro del secondo tempo, con la Georgia che prova a sfruttare la qualità di Kvaratskhelai per mettere in difficoltà la difesa della Grecia, ma latitano le occasioni veramente pericolose sia da una parte che dall’altra. Dopo i 90 minuti regolamentari si passa ai supplementari: i due allenatori decidono di mettere forze fresche per provare a sbloccare il risultato, ma la partita si chiude sullo 0-0 e saranno necessari i calci di rigore per decretare chi parteciperà a Euro 2024. Ai rigori, dopo una serie di 5 rigori con 3 sbagliati (1 per la Georgia e 2 per la Grecia), la Georgia si aggiudica il pass per Euro 2024 e parteciperà all’Europeo per la prima volta nella sua storia.

Factory della Comunicazione

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia (86′ Tsitaishvili), Kiteishvili (104′ Kvekveskiri), Kochorashvili, Kakabadze; Chakvetadze (104′ Davitashvili), Zivzivadze (75′ Mikautadze), Kvaratskhelia (109′ Kvilitaia). All. Sagnol

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock (61′ Rota), Mavropanos, Hatzidiakos (106′ Retsos), Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis (67′ Siopis), Mantalos (98′ Bouchalakis); Masouras, Ioannidis (91′ Giakoumakis) , Pelkas (61′ Kostantelias). All. Poyet

Arbitro: Marciniak

Note: Ammoniti: Baldoc, Hatzidiakos (Gr), Zivzivadze (G), Mavropanos (Gr), Kvirkvelia (G), Kostantelias, Rota (Gr). Recupero: 3′ (pt), 5′ (st), 2′ (sts).

di Simona Ianuale