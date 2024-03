Dipende dalla Champions, ma “tallonare” Calzona sono in tre

Tiene banco la questione “panchina del Napoli”. Calzona, interrogato in merito, ha detto di non pensarci, mentre De Laurentiis lo sta certamente facendo. Sembra che tutto possa dipendere dalla Champions…Su La Gazzetta dello Sport i nomi in pole con cui si potrebbe iniziare la prossima stagione: “Vincenzo Italiano resta sempre in cima alle preferenze, ma è un’ipotesi percorribile soltanto nel momento in cui fosse il tecnico a forzare la separazione dalla Fiorentina, per la questione dei rapporti precedentemente esposta. L’allenatore ha un accordo garantito fino al termine della stagione, con un’opzione in favore della società per prolungare di un altro anno. Molto, dunque, dipenderà dai traguardi che i viola saranno in grado di raggiungere tra campionato, Coppa Italia e Conference League i tre fronti in cui sono impegnati. Bisognerà attendere presumibilmente gli inizi di giugno. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che stanno conquistando una salvezza più che serena. In particolare c’è una parte della dirigenza che spinge per la candidatura dell’allenatore del Monza, che peraltro è anche di origini napoletane e soprattutto sembra il più propenso dei due a cambiare aria. Il Genoa, invece, ha fretta di blindare Gilardino con un rinnovo contrattuale, così da respingere le avances di club più blasonati, attirati dall’ottimo lavoro svolto finora.”

